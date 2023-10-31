ТАК ВОТ ОН КАКОЙ ТЫ, ДЖАПАНДИ...

СТИЛЬ ДЖАПАНДИ: КАК ПОВТОРИТЬ НОВЫЙ ТРЕНД У СЕБЯ ДОМА Что получится, если объединить скандинавское представление об уюте с японским минимализмом? Ничего сверхъестественного, всего лишь новый стиль, который набирает популярность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)