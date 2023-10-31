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Онлайн-журнал "Домашний"

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ТАК ВОТ ОН КАКОЙ ТЫ, ДЖАПАНДИ...

ТАК ВОТ ОН КАКОЙ ТЫ, ДЖАПАНДИ...

СТИЛЬ ДЖАПАНДИ: КАК ПОВТОРИТЬ НОВЫЙ ТРЕНД У СЕБЯ ДОМА  Что получится, если объединить скандинавское представление об уюте с японским минимализмом? Ничего сверхъестественного, всего лишь новый стиль, который набирает популярность.

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