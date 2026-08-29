Әлмәт табиблары брошка йоткан дүрт яшьлек баланы коткарды. Әлмәт үзәк район хастаханәсе матбугат хезмәтендә сөйләүләренчә, бала күкрәк артындагы авыртудан зарланган һәм ашаудан баш тарткан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым