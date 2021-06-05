«Не думаю, что Черчесов будет беречь кого-то перед Бельгией». Бояринцев о составе на матч с Болгарией

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев в преддверии Евро-2020 высказался о товарищеском матче между сборными России и Болгарии, который состоится сегодня.
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