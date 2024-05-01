FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 767 подписчиков

Мужчина убил мечом 14-летнего подростка и чуть не отрубил руку полицейской

Мужчина убил мечом 14-летнего подростка и чуть не отрубил руку полицейской

Как стало известно Sky News, 14-летний мальчик, убитый 30 апреля в Лондоне в результате нападения с мечом, был учеником той же школы, которую посещала жертва ножевого ранения в Ноттингеме Грейс О’Мэлли-Кумар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх