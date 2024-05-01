Мужчина убил мечом 14-летнего подростка и чуть не отрубил руку полицейской

Как стало известно Sky News, 14-летний мальчик, убитый 30 апреля в Лондоне в результате нападения с мечом, был учеником той же школы, которую посещала жертва ножевого ранения в Ноттингеме Грейс О’Мэлли-Кумар.
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