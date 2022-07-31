В Альпах ("Мыслей без речи и чувств без названия радостно-мощный прибой...") (стихотворение)

31 июля - "день памяти" русского религиозного мыслителя, мистика, поэта и публициста Владимира Соловьева (28 января 1853 - 31 июля 1900).
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