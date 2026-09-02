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Мировое обозрение

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Как космонавт Леонид Кизим стал Дважды Героем Советского Союза

Как космонавт Леонид Кизим стал Дважды Героем Советского Союза

Уроженец донбасского Красного Лимана Леонид Кизим прошел долгий путь к своей мечте: прежде чем впервые увидеть Землю с орбиты, он провел в отряде космонавтов пятнадцать лет.

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