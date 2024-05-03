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Нюландер – 1-й игрок «Торонто» за 20 лет с дублем в победном матче плей-офф при угрозе вылета

Нюландер – 1-й игрок «Торонто» за 20 лет с дублем в победном матче плей-офф при угрозе вылета

Шведский форвард «Лифс» был признан второй звездой шестого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Брюинс».

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