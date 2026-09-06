Солдат ВСУ призвал украинцев выйти на протест против Зеленского

Военнослужащий 41-й бригады ВСУ Александр Тодоров призвал граждан Украины принять участие в протесте в Киеве против действующей власти.
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