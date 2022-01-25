В Новгородской области пропала малолетняя девочка

Следственно-оперативная группа во главе с заместителем руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) Николаем Супруном прибыла в Холмский район Новгородской области для поисков пропавшей 25 января девочки.
Следственно-оперативная группа во главе с заместителем руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) Николаем Супруном прибыла в Холмский район Новгородской области для поисков пропавшей 25 января девочки.
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