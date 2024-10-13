После обрушения диспансера в Кореновске возбуждено уголовное дело о халатности

После обрушения диспансера в Кореновске возбуждено уголовное дело о халатностиПо факту происшествия в Кореновском психоневрологическом интернате следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии