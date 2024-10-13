После обрушения диспансера в Кореновске возбуждено уголовное дело о халатности

После обрушения диспансера в Кореновске возбуждено уголовное дело о халатностиПо факту происшествия в Кореновском психоневрологическом интернате следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.