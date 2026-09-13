Семейные ценности Пугачёвой: Максим Галкин* заплатил 3 млн рублей, чтобы отдохнуть без жены. Ложь напоказ

Пока Алла Пугачёва оправляется после тяжёлой травмы, её супруг устроил себе недельный отдых в Рио-де-Жанейро.
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