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Царьград

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Семейные ценности Пугачёвой: Максим Галкин* заплатил 3 млн рублей, чтобы отдохнуть без жены. Ложь напоказ

Семейные ценности Пугачёвой: Максим Галкин* заплатил 3 млн рублей, чтобы отдохнуть без жены. Ложь напоказ

Пока Алла Пугачёва оправляется после тяжёлой травмы, её супруг устроил себе недельный отдых в Рио-де-Жанейро.

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