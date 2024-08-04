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Тен Хаг о «МЮ» после 0:3 от «Ливерпуля»: «Смешанные чувства. Соперник был хорош, но нас не устраивает то, как мы пропускаем голы»

Английские клубы провели товарищеский матч в Каролине.  «Смешанные чувства. В игре были и позитивные моменты, но нас не устраивает то, как мы пропустили эти голы.

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