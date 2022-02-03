Путин: «Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня»

Президент РФ отметил взаимовыгодный энергетический альянс двух стран. В преддверии визита в КНР президент России Владимир Путин опубликовал для агентства «Синьхуа» материал, в котором проанализировал актуальное состояние отношений двух стран.
Президент РФ отметил взаимовыгодный энергетический альянс двух стран. В преддверии визита в КНР президент России Владимир Путин опубликовал для агентства «Синьхуа» материал, в котором проанализировал актуальное состояние отношений двух стран.
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