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Bloomberg: Два крупнейших американских банка прекратили операции по госдолгу России

Bloomberg: Два крупнейших американских банка прекратили операции по госдолгу России

Ранее Минфин РФ сообщил, что страна продолжит исполнять обязательства по выплате евробондовАмериканские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group приостановили все  операции по долгу России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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