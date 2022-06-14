Bloomberg: Два крупнейших американских банка прекратили операции по госдолгу России

Ранее Минфин РФ сообщил, что страна продолжит исполнять обязательства по выплате евробондовАмериканские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group приостановили все операции по долгу России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее Минфин РФ сообщил, что страна продолжит исполнять обязательства по выплате евробондовАмериканские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group приостановили все операции по долгу России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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