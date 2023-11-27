В Красноярском крае сноубордист с кальяном прокатился по заснеженным улицам

В Красноярском крае сноубордист с кальяном прокатился по заснеженным дорогам Ачинска. Он опубликовал видео в сторис своего профиля в «Инстаграме» (соцсеть признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ)*, после чего его распространили по соцсетям.