Стало известно, когда SSJ-100 с российскими двигателями начнут перевозить пассажиров

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Пилот гражданской авиации Андрей Литвинов рассказал, что самолеты Sukhoi Superjet 100, оснащенные двигателями российского производства, начнут коммерческие рейсы не раньше, чем через пару лет.
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