Кадыров выступил против переговоров с Украиной и Западом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в среду, 29 ноября, заявил, что единственное, чего он боится – это сесть за стол переговоров с Украиной и с Западом, потому что в ближайшем будущем должны закончить с этой СВО, очищая все наши территории.
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