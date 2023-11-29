Кадыров выступил против переговоров с Украиной и Западом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в среду, 29 ноября, заявил, что единственное, чего он боится – это сесть за стол переговоров с Украиной и с Западом, потому что в ближайшем будущем должны закончить с этой СВО, очищая все наши территории.