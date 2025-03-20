«Т-Технологии» объявили рекордную прибыль за 2024 год

Чистая прибыль группы «Т-Технологии» по МСФО за 2024 год достигла рекордных 122 млрд рублей, увеличившись на 51% по сравнению с 2023 годом; в четвертом квартале показатель вырос до 38,7 млрд рублей, что выше на 87% в годовом исчислении.
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