Слово и дело

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Sun: принц Гарри согласился посетить коронацию Карла III после душевного разговора с отцом

Sun: принц Гарри согласился посетить коронацию Карла III после душевного разговора с отцом

Принц Гарри провел «душевный разговор» с британским монархом Карлом III, после чего принял решение о посещении его коронации.

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