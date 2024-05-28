TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

768 подписчиков

«Она сумасшедшая!»: Мария Вебер рассказала, как муж ушел от нее к Юлии Волковой

«Она сумасшедшая!»: Мария Вебер рассказала, как муж ушел от нее к Юлии Волковой

В 2006 году Вебер вступила в брак с сыном олигарха. Ради своей семьи она решила покинуть группу “Тутси” и даже приняла ислам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх