У Черноморского флота новая потеря. У Феодосии украинским безэкипажным катером был поражен российский патрульный корабль «Сергей Котов», который был спущен на воду всего три года назад.
"Трижды отбивал атаки БЭКов". Украинцы все-таки затопили "Сергея Котова"
Комментарии
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Владимир Тамбасов
И никто никакой ответственности за это не несет!!!
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2 час.
ТК
Татьяна Ковалева
Очень печально! НО!!! Где ответка???
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1 час.
Борис Леонтьев
Все понимают, что хохлы тут и рядом не стояли. Пускают и управляют этими беспилотными катерами военные НАТО. Не понятно почему ЧФ не ведёт наблюдение и жёсткий контроль за береговыми базами и кораблями откуда пускают или могут пустить эти катера. Причём как только происходит пуск такого катера уничтожаться должна и база и корабль откуда пустили катер (раз сам катер мы уничтожить не можем) не зависимо от того чьи они английские американские, французские или чьи-то еще.
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1 час.
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