"Трижды отбивал атаки БЭКов". Украинцы все-таки затопили "Сергея Котова"

Борис Леонтьев

Все понимают, что хохлы тут и рядом не стояли. Пускают и управляют этими беспилотными катерами военные НАТО. Не понятно почему ЧФ не ведёт наблюдение и жёсткий контроль за береговыми базами и кораблями откуда пускают или могут пустить эти катера. Причём как только происходит пуск такого катера уничтожаться должна и база и корабль откуда пустили катер (раз сам катер мы уничтожить не можем) не зависимо от того чьи они английские американские, французские или чьи-то еще.