На подлете к Москве силы ПВО нейтрализовали более 20 беспилотников ВСУ

Сегодня, 14 июля, силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 23 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для ударов по Москве, следует из данных, которые опубликовал в своем канале в «Макс» мэр российской столицы Сергей Собянин.