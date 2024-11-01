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Политика как она есть

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Трамп пообещал разобщить Россию и Китай в случае своей победы

Трамп пообещал разобщить Россию и Китай в случае своей победы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал разобщить Москву и Пекин, если одержит победу на предстоящих 5 ноября выборах.

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Комментарии
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В К
Не много ли ты на себя берёшь рыженькай?
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13 час.
Анатолий Рябенко
Не видать Трампу президентского кресла как своих продырявленных ушей.
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11 час.
Владимир Соловьев
НЕ ПРОДЕРЖИТСЯ ТРАМП У ВЛАСТИ ДОЛГО: САМ СЕБЕ ПОДГОТОВИТ ИМПИЧМЕНТ, ЕСЛИ ВЫЖИВЕТ! СВОИМИ СЛОВАМИ ПРОВОЦИРУЕТ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ В США!
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11 час.

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