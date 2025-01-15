В Северодвинске прохожий спас пенсионера от мошенников

Благодаря его внимательности и неравнодушию удалось предотвратить полную утрату сбережений пенсионераНочью в полицию Северодвинска поступил звонок от 33-летнего местного жителя, который сообщил, что в одном из торговых центров пожилой мужчина с планшетом в руках общается по телефону и пытается перевести крупную сумму денег.