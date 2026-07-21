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Культуромания

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Фольклорный ансамбль «Увас Хус» выступил на конференции «Реальность этноса»

Фольклорный ансамбль «Увас Хус» выступил на конференции «Реальность этноса»

Фольклорный ансамбль «Увас Хус» из Ханты-Мансийского автономного округа принял участие в научно-практической конференции «Реальность этноса», посвященной памяти выдающегося ученого, доктора философских наук и профессора Игоря Леонтьевича Набока, создавшего единственную в России кафедру этнокультурологии.

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