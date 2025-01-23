ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация Трамп:" Я не хочу причинять боль России.
ПЕРВАЯ ОШИБКА РЫЖЕГО
Комментарии
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Z Muliphein
Надеюсь, второй вариант ответа - это сарказм?🤨
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3 час.
Алексей Сафронов
Он не "рыжий", а плесневый, который к тому же на столько глуп, не смог запомнить результаты войны России с объединенной фашистской Европой.
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3 час.
Лш
Лариса шумбасова
Не думаю , что Трамп не знаком с историей . Но наверное это его стремление сделать Америку великой таким образом , такое вот внушение населению американскому ......... А население в силу ограниченности и безграмотности вероятно верит в глупые кричалки ........ Главное чтобы в нашей стране все знали о войне ужасной и какой ценой победа нам досталась , и знали что наша сила в единстве !!!
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1 час.
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