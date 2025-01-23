ПЕРВАЯ ОШИБКА РЫЖЕГО

Он не "рыжий", а плесневый, который к тому же на столько глуп, не смог запомнить результаты войны России с объединенной фашистской Европой.

Лш

Лариса шумбасова

Не думаю , что Трамп не знаком с историей . Но наверное это его стремление сделать Америку великой таким образом , такое вот внушение населению американскому ......... А население в силу ограниченности и безграмотности вероятно верит в глупые кричалки ........ Главное чтобы в нашей стране все знали о войне ужасной и какой ценой победа нам досталась , и знали что наша сила в единстве !!!