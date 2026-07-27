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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конте – кандидат в сборную Италии от Серии А. С Моттой сегодня вечером уже не контактировали (Альфредо Педулла)

Антонио Конте стал кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Ранее Итальянская федерация футбола (FIGC) отказалась от назначения на эту должность  Андреа Пирло .

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