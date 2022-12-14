Уссурийск дополнительно получил 888 млн рублей в бюджет: на что планируют потратить деньги

Уссурийску выделено дополнительно 888 млн рублей из краевого и федерального бюджетов. Все это нашло отражение в изменении проекта бюджета Уссурийска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, в связи с чем пришлось вернуться к первому чтению.