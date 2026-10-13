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В Петрозаводске арестован автомобилист, насмерть сбивший пешехода на зебре

Петрозаводский городской суд вынес решение об аресте водителя, который совершил смертельное ДТП на бульваре Интернационалистов и попытался уехать с места аварии.

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