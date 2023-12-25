Родит в Новый год? Беременная Миранда Керр показала внушительный живот

Модель готовится стать мамой в четвертый раз. Миранда Керр скоро станет мамой в четвертый раз Социальные СетиМиранда Керр, которая этой весной отпраздновала свой 40-й по счету день рождения, порадовала своих фанатов новым новогодним фото.
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