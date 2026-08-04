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Крымская газета

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День Воздушно-десантных войск отметили в Ялте военно-спортивным фестивалем

День Воздушно-десантных войск отметили в Ялте военно-спортивным фестивалем

В ялтинском отделении ДОСААФ прошли праздничные мероприятия в честь Дня Воздушно-десантных войск – участников поздравили ветераны, депутаты и руководители оборонной организации, состоялись возложение цветов к бюсту Маргелова, мастер-класс по мечевому бою и военно-спортивный фестиваль, пишетМК в Крыму, ссылаясь на пресс-службу Правления МО ДОСААФ России по Ялте.

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