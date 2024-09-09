Сотни поврежденных после атак ВСУ объектов восстанавливают в Белгородской области

Как и в Донбассе, в Белгородской области ракетную опасность объявляют едва ли не каждый день. Но даже в таких непростых условиях в самом Белгороде, а также других населенных пунктах идет активное восстановление разбитых домов и социальных учреждений.
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