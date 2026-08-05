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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокина о 7-м месте на дистанции 5 км: «Старалась бороться, но что-то не получилось. Девочки были агрессивнее, чем вчера»

Российская пловчиха Екатерина Сорокина назвала обидным свой результат на дистанции 5 км на открытой воде на чемпионате Европы.

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