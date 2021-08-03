Собственник здания с «Park Cafe» и «Перчини» не намерен уходить из Первомайского сквера в Новосибирске

Несмотря на решение суда, признавшего незаконной постройку на территории Первомайского сквера, где расположились любимые новосибирцами «Park kafe» и «Перчини», владелец стекляшки не намерен сносить свою собственность и покидать центр города.
Несмотря на решение суда, признавшего незаконной постройку на территории Первомайского сквера, где расположились любимые новосибирцами «Park kafe» и «Перчини», владелец стекляшки не намерен сносить свою собственность и покидать центр города.
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