Sibkray.ru

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вылитый литой
    сначала опустят ,а после проявляют "заботу", лицемерие зашкаливает.......«Борщевой набор» ...
  • александр
    пора расстреливать!Пьяная мать выбро...
  • Александр Ман
    Почему не действуют закон о двойном размере наказания для чиновников!!!! Наши законы потворствуют ВОРОВСТВУ И ПРЕСТУП...Экс-глава города ...

Собственник здания с «Park Cafe» и «Перчини» не намерен уходить из Первомайского сквера в Новосибирске

Собственник здания с «Park Cafe» и «Перчини» не намерен уходить из Первомайского сквера в Новосибирске

Несмотря на решение суда, признавшего незаконной постройку на территории Первомайского сквера, где расположились любимые новосибирцами «Park kafe» и «Перчини», владелец стекляшки не намерен сносить свою собственность и покидать центр города.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх