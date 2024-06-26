26 июня по народному календарю отмечается Акулина Гречишница. В этот день хозяюшки брали гречку старого урожая, готовили из нее каши или запеканки и угощали всех соседей.
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26 июня по народному календарю отмечается Акулина Гречишница. В этот день хозяюшки брали гречку старого урожая, готовили из нее каши или запеканки и угощали всех соседей.