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Военное обозрение

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Зеленский: за три года конфликта украинская армия потеряла 45100 военнослужащих

Зеленский: за три года конфликта украинская армия потеряла 45100 военнослужащих

Если руководствоваться такой статистикой, получается, что сейчас численность ВСУ после всех волн мобилизации-бусификации больше 2,5 миллионов человек.

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