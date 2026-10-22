План предусматривает до $533 млн частных инвестиций Getty Images подала заявление о защите от кредиторов по процедуре "Chapter 11" в США, официально запустив объявленную неделей ранее реструктуризацию.
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