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За передачу данных о ВС России задержана 21-летняя жительница Херсонской области

За передачу данных о ВС России задержана 21-летняя жительница Херсонской области

Правоохранительные органы задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области, которая передавала украинским военным координаты мест нахождения личного состава ВС России.

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