Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Алексей
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Яйца-пашот удобным способом: за 2 минуты делаем сразу много на большую семью

Яйца-пашот удобным способом: за 2 минуты делаем сразу много на большую семью

Яйца-пашот намного вкуснее обычных отварных, но готовить их по одному долго и сложно. Сделать это можно и более удобным, быстрым способом: за минуту на всю семью получится по-настоящему ресторанный завтрак.

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