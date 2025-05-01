Разработчик программного обеспечения укрепляет свой блог «zip-бомбами»

Программист Ибрагим Диалло ведет блог, размещенный на его собственном крошечном сервере, и, исходя из своего опыта, он знает, что большая часть его трафика - это боты, которые рыщут по интернету в поисках контента.
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