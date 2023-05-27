DIABLO IV – ВСЕ ВЕРСИИ ⭐ ЛЮБОЙ РЕГИОН, ПОДАРКОМ ❗️(Правило Blizzard) Для отправлени...

DIABLO IV – ВСЕ ВЕРСИИ ⭐ ЛЮБОЙ РЕГИОН, ПОДАРКОМ ❗️(Правило Blizzard) Для отправления подарка нам нужно добавиться в друзья и подождать минимум 72 часа! Только по истечению 72ч после того, как вы примете нас в друзья в Баттлнет, я смогу вам отправить подарок❗️После отправления гифта возможны задержки в получении до 24 часов, это правило Близзард❗️⭐ Вы можете сами без ВПН создать новый аккаунт с регионом Турция или Казахстан на который будет отправлен DIABLO IV подарком ⭐❗На аккаунты РФ и РБ доступна только отправка подарком, игра запускается с помощью гайда❗ При выборе метода оплаты КАРТОЙ ИЛИ СБП САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА.