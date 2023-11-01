Суд в Краснодаре арестовал бывшего футболиста сборной России Бугаева

Прикубанский районный суд Краснодара арестовал на семь суток бывшего футболиста сборной России Алексей Бугаев, подозреваемого в причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
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