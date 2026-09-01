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Ростех

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НОВИКОМ профинансировал покупку нового оборудования для «Метровагонмаша»

НОВИКОМ профинансировал покупку нового оборудования для «Метровагонмаша»

Фото: «Трансмашхолдинг» НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) профинансировал закупку оборудования для предприятия «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав ТМХ) — ведущего российского производителя подвижного состава для метрополитена.

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