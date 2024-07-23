Корейский артист исполнил «Группу крови» на k-pop фестивале в Москве

Музыкальный фестиваль K-Pop Open-Air состоялся в Лужниках во вторник, 23 июля. На концерте под открытым небом исполнитель Song Wonsub спел на корейском языке песню «Березы» группы «Любэ», а также песню «Группа крови» «Кино» на русском.