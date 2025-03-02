Политика как он...
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Политика как она есть

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Фамилия Зеленского стала нарицательной в одной стране

Фамилия Зеленского стала нарицательной в одной стране

Фамилия украинского лидера Владимира Зеленского в Венесуэле стала нарицательной. Комментируя позицию Гайаны по спорным водам, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал президента соседней страны Ирфаана Али «карибским Зеленским».

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