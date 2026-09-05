С пистолетом в руке женщина с Урала уладила конфликт в очереди за бензином на АЗС

Женщина достала пневматический пистолет, чтобы уладить конфликт в очереди за бензином на Урале.Женщине пришлось достать пистолет, чтобы уладить конфликт на АЗС.
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Пригрозить - это не хулиганство. А сволочи, которая подрезал тётку, влез в чужую очередь и потом на неё полицию вызвал, ничего не будет? Даже в морду никто не дал? И не сказал, что он тварь конченая? Да, зашугали народ конкретно. Русские уже не те... . В смысли - не богатыри.