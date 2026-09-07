К 2040 году Россия займет треть мирового рынка урана

Сейчас Россия поставляет на мировой рынок 25% урана, к 2040 году эта доля вырастет до 36%. Эксперты предупреждают о рисках зависимости от российских поставок.
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