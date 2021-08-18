Поликлиника с кабинетами восстановительных процедур появится в ТиНАО

Детско-взрослую поликлинику возведут в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) города – за счет бюджетных средств – в поселении Марушкинское в 2021 году, сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
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