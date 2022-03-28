Букмекерские конторы с учредителями из недружественных стран могут закрыть в России

В России предложили закрыть букмекерский рынок для компаний с учредителями из недружественных стран. Копию письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко отправил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, написал RT.
В России предложили закрыть букмекерский рынок для компаний с учредителями из недружественных стран. Копию письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко отправил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, написал RT.
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