ФСБ: россиянам следует отказаться от контактов с проукраинскими блогерами

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России призвала россиян отказаться от контактов с проукраинскими блогерами, поскольку они втягивают соотечественников в особо тяжкие преступления, грозящие пожизненным сроком.
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А у тех блогеров на лбу написано? Или на карточке их блога?